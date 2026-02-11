Caso Jurado: Llaman a familiares de hombres desaparecidos

Esta mañana en conferencia de prensa el fiscal Guillermo Beller llamó a todos los familiares de personas desaparecidas para que se tome muestra de ADN y poder determinar si se tratan de victimas de Matías Jurado quien sería autor de 5 asesinatos cometidos en su domicilio del barrio Alto Comedero.

“Quedaron dos perfiles genéticos abiertos, de quienes no se conoce a quienes pertenecen. Es por ello que convocamos a todos los familiares de personas que se encuentren desaparecidas – en el tiempo que Jurado se encontraba en libertad- para poder determinar si ellos fueron víctimas de asesinato y los convocamos a que se dirijan hasta las oficinas del Ministerio Público de la Acusación para tomar muestra de sus ADN y poder determinar si hay coincidencia o no con los perfiles hallados”

Estas personas tienen tiempo de concurrir a la sede del MPA hasta el 28 de febrero, sito en calle Urquiza 462 de nuestra capital en el horario de 8 a 13 horas.

Beller explicó que lo que se intenta es finalizar con el proceso de Investigación Penal Preparatoria (IPP) para luego pedir que la causa sea elevada a juicio.

“Nosotros recolectamos la evidencia en aquella casa y había que determinar si se trataba de sangre, saliva o semen y en todas dio positivo para sangre y para cinco perfiles que son de las personas que tenemos confirmadas e identificadas y quedaron dos perfiles hallados que se encuentran sin identificar y que pertenecen a dos masculinos”, dijo el fiscal.

Agregó que se tomó muestra a personas del extranjero que denunciaron tener un familiar desaparecido pero que en esta ocasión se busca tomar más muestras de otras personas que sean de nuestra provincia o no y poder analizar todo junto.

Finalmente, comento que Jurado tiene prisión preventiva hasta el 4 de abril y se puede pedir una nueva prórroga para luego finalmente llamar a juicio.

De que se acusa a Matias Jurado

La Justicia jujeña acusó formalmente a Jurado de persuadir, captar, privar ilegalmente de la libertad a sus víctimas, además de asesinarlas, descuartizarlas y desintegrar sus restos, con el fin de borrar toda evidencia. Bajo la calificación legal de "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, cinco hechos".

El Departamento Forense del Poder Judicial reconstruyó cinco perfiles genéticos de cinco personas que fueron denunciadas como desaparecidas, desde abril hasta fines de julio, Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60), Sergio Sosa (25), Jorge Omar Anachuri (68) y el empleado municipal Juan Carlos González (60).