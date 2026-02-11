El gobierno de Santa Fe anunció que aumentará los sueldos de los policías

Pablo Olivares, el ministro de Economía de Santa Fe, anunció que habrá una recomposición salarial para los policías de la provincia. En ese sentido, adelantó que los ingresos de las fuerzas estarán por encima de la paritaria estatal. También atribuyó el reclamo a "una situación de estrés".

"El personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta, de 48 horas semanales, pero cuando el servicio lo exige, esa carga es mayor. Esto implica una alta dedicación y genera estrés, que es la raíz central de todo", sostuvo.

"Hace tres años la calle era lugar de movilizaciones pidiendo seguridad con víctimas de los delitos más duros, y lo que vemos es resultado de haber atendido esa situación y el problema es el estrés que eso generó. Ahora debemos enfocarnos en atender ese problema", expresó.

"También debe considerarse una recomposición salarial, que va a ser resuelta en lo inmediato. Destinaremos mayores recursos al personal de seguridad y los rangos subalternos que tienen ingresos más bajos, entendiendo también que a mayor responsabilidad debe haber mayor salario", agregó.