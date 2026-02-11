Se incendió una vivienda en Monterrico

Un llamado telefónico alertó cerca de las 18 de este martes a los Bomberos Voluntarios de Monterrico sobre la presencia de humo y llamas en una vivienda ubicada en calle La Rioja, entre Ruta 45 y 2 de Abril, en pleno barrio San Cayetano.

Al arribar al lugar, el personal se encontró con que el fuego ya se había propagado en el interior del inmueble, que era utilizado como depósito. De inmediato, desplegaron tareas de sofocación y enfriamiento con agua para contener las llamas y evitar que se extendieran a propiedades linderas.

Tras más de dos horas de intenso trabajo, los efectivos lograron extinguir por completo el incendio alrededor de las 20:30. Una vez controlada la situación, regresaron a la base y, como medida preventiva, se dirigieron al hospital local para recibir oxígeno.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni se precisaron las causas que originaron el siniestro, aunque personal de bomberos no descarta que se haya tratado de un desperfecto eléctrico.