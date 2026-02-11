Hoy desentierro en Tilcara

La comparsa La Unión Alegre de La Banda (Tilcara) hoy a las 20 desenterrará al momo carnestolendo, iniciando la celebración carnavalera en la Quebrada, para la cual se preparó en el Enero Tilcareño.

La presidenta Mariel Sajama y la vicepresidenta Aylén Méndez, esperan a todos los simpatizantes desde las 15 en el mojón donde se bailará con la banda Los Tigres del Norte y se recibirá a los padrinos. Hasta las 20 cuando se produzca el desentierro se bailará con Pucho Loco y La Monky Band, luego se hará un pasacalle hasta el salón donde será el baile popular con Cristian y su grupo Revelación, y Baty2 y sus Lindas Chiquillas.

Hace 39 años que La Unión desentierra el miércoles; el domingo hasta el martes cumplirá con sus invitaciones; el 21 estará en Tilcara y el 22 despedirá al momo.