22°
11 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

reclamos
Siniestro Vial
Violencia de genero
Siniestro Vial
Tenis
ciclismo
Copa Argentina
Deporte recreativo
El tiempo en Jujuy
carnaval 2026
reclamos
Siniestro Vial
Violencia de genero
Siniestro Vial
Tenis
ciclismo
Copa Argentina
Deporte recreativo
El tiempo en Jujuy
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Hoy desentierro en Tilcara

La Unión Alegre de LaBanda inicia el carnavalesta noche a las 20.

Miércoles, 11 de febrero de 2026 00:00
Primera | La Unión alegre de La Banda inicia el carnaval en Tilcara y en toda la Quebrada.

La comparsa La Unión Alegre de La Banda (Tilcara) hoy a las 20 desenterrará al momo carnestolendo, iniciando la celebración carnavalera en la Quebrada, para la cual se preparó en el Enero Tilcareño.

La presidenta Mariel Sajama y la vicepresidenta Aylén Méndez, esperan a todos los simpatizantes desde las 15 en el mojón donde se bailará con la banda Los Tigres del Norte y se recibirá a los padrinos. Hasta las 20 cuando se produzca el desentierro se bailará con Pucho Loco y La Monky Band, luego se hará un pasacalle hasta el salón donde será el baile popular con Cristian y su grupo Revelación, y Baty2 y sus Lindas Chiquillas.

Hace 39 años que La Unión desentierra el miércoles; el domingo hasta el martes cumplirá con sus invitaciones; el 21 estará en Tilcara y el 22 despedirá al momo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD