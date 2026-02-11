Maimará invitó a jujeñosa disfrutar de su carnaval

La Municipalidad de Maimará, junto a comparsas y agrupaciones carnavaleras, dio detalles de la celebración carnestolenda que el sábado iniciará con el desentierro del dios momo.

En el Hotel Winu, el secretario de Cultura municipal, Pablo López, con los directivos de las comparsas Los PHO, Cerro Negro y Los Poderosos Runkankos; las agrupaciones Maimareña Casastchok y Los Ácidos; y de Los Corazones Alegres de Sumay Pacha, se refirieron a los festejos.

Mañana Jueves de Comadres, en esa localidad quebradeña se festejará a lo grande con las agrupaciones e iniciarán su día compartiendo un almuerzo, luego chayando el mojón y finalmente cantando y bailando hasta el anochecer.

El viernes la comparsa Los Afligidos desenterrará el momo iniciando el carnaval; y el sábado al mediodía en la plaza central se producirá un topamiento de bandas musicales carnavaleras, mientras que a la tarde desenterrarán las agrupaciones Casastchock y Los Ácidos.

Y el domingo lo harán el resto de las comparsas para celebrar hasta el Martes de Chaya y desde el próximo jueves hasta el domingo proseguirá el festejo despidiendo al momo.