Mitad de semana con alerta por tormentas para toda la provincia

Mitad de semana y el calor de a poco comienza a hacerse sentir. Si bien la jornada comenzó con cielo nublado se anticipa que la temperatura en la zona de los valles y el ramal llegaría a los 34 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para toda la provincia de Jujuy.

La provincia sería afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

Se recomienda evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Y si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.