Presentaron a los artistas de los Corsos 2026 de San Pedro

El miércoles por la tarde, en la Casa de la Cultura de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se llevó a cabo la presentación oficial de los artistas del carnaval que participan de los Corsos 2026 y se entregaron las ayudas económicas para las comparsas.

El evento estuvo encabezado por el intendente de la ciudad Julio Bravo y la presidente de la Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor) Erica Marcantoni junto a un nutrido grupo de artistas locales y de toda la provincia.

"Aquí comienza a rodar la alegría y la fiesta de nuestros corsos", expresó el titular del ejecutivo sampedreño. El carnaval y los corsos son patrimonio de todos los ciudadanos de San Pedro. En ese conjunto "es fundamental la presencia de los artistas porque sin ellos no hay carnaval y no hay corsos. Por eso cada una de las decisiones que se toman tiene como fuente de consulta a los propios artistas y otros actores de la comunidad. Son ellos los que van a planificar cómo se puede mejorar y cómo serán nuestros futuros corsos", afirmó.

"Este año, -dijo Bravo-, entre premios, ayudas y otras contribuciones se entregarán a los artistas del carnaval más de $160 millones de pesos para los preparativos de los Corsos 2026".

REPRESENTANTES DE LAS YUNGAS | AGRUPACIÓN DE PIN PIN.

Como novedad para este año se han incluido en la Comecor a representantes de las comparsas que participan del corso y cuatro referentes de centros vecinales de la ciudad. "Esto para darle mayor transparencia y que puedan observar cómo se administran los recursos que se generan y destinan para los corsos sampedreños", comentó el intendente sampedreño.

Entre otras afirmaciones, Bravo aseguró que mientras él sea intendente, los corsos seguirán siendo gratuitos.

Los corsos 2026 tendrán la participación de más de 40 comparsas, con artistas del carnaval locales y de otros puntos de la provincia de Jujuy.

Los rubros son: Pin Pin; Comparsa folclórica, Comparsa indígena, Comparsa artística, Agrupación de tinkus, Comparsa autóctona, Comparsa tropical o popular y la nueva categoría "Libre" que se agrega este año.

Cronograma de carnaval

Las actividades en el marco de los corsos 2026 en San Pedro de Jujuy se inician el 30 de enero con la Elección Provincial de la Reina del Carnaval, el 1 de febrero Baile ablande del carnaval y el 17 de febrero Corsos infantiles.

El recorrido de los artistas por el circuito será los días: 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27 y 28 de febrero.