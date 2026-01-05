Exitoso primer año del cursado de futuros referís

La Escuela de Árbitros de Fútbol, bajo la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy y la Unión de Árbitros Argentinos (Uada), cerró su primer año de cursado con un balance altamente positivo. De los 246 postulantes inscriptos, mediante sorteo 60 personas accedieron al ingreso, iniciando las actividades el sábado 5 de abril y concluyendo la última semana de diciembre del 2025.

La formación, con una duración de dos años y proyección a desempeñarse como árbitros oficiales, contó con siete meses de cursado ininterrumpido, combinando clases teóricas en el Cepam y prácticas en el Club Tiro y en el estadio "La Tablada".

Las clases fueron dictadas por el instructor nacional Miguel Coronel y el árbitro nacional Matías Sepúlveda.

Finalizó el primer tramo del cursado con 29 alumnos provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes continuarán su formación a partir de febrero de 2026, con compromiso y vocación por el arbitraje.

Desde la Secretaría, cuyo titular es Luis Calvetti, se agradeció el acompañamiento del Cepam, la Liga Jujeña de Fútbol y el Consejo Federal de AFA por su permanente colaboración en este desafío.

El Tribuno de Jujuy conversó con Matías Sepúlveda sobre el mencionado curso. "La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes junto a la Uada seccional Jujuy. El referente a nivel nacional de esta entidad es Sergio Pezzotta. También contamos con el apoyo del Consejo, a través de su presidente Pablo Toviggino. Se bajó un lineamiento de trabajo de acuerdo a la Escuela de Árbitros Nacionales, algo que replicamos en nuestra provincia", recordó.

El destacado referí sampedreño también informó que primero se abrió un link para que los interesados se anotaran, donde se superaron las expectativas. "Fueron casi 250 chicos y chicas que se inscribieron inicialmente. Luego de cumplimentar los requisitos, quedaron 60 en el curso. Así iniciamos las clases en abril y se prolongaron hasta diciembre pasado. Todos los sábado asistimos", sostuvo.

Precisó que comenzaron con las 17 reglas básicas para el fútbol, divididas en períodos, realizando un trabajo práctico en campo tanto en la cancha de Tiro y Gimnasia como en "La Tablada". "Cada tres o cuatro reglas hacíamos el trabajo en el lugar junto a actividades físicas específicas, algo que el Consejo Federal siempre exige y aprovechábamos para explicarles. También con videos y tecnología de actualidad, por ejemplo el Sistema Comet", declaró.

"Estamos más que conformes. Quedamos con 29 chicos, que se brindaron por completo. Fue una linda experiencia y un gran primer año", cerró Sepúlveda.