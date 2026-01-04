Zapla hoy celebra su aniversario

SEBASTIAN CASTRO

La Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla hoy desde las 10 en sus instalaciones celebrará un aniversario más de su fundación, un 4 de enero de 1947 en Palpalá. La entidad deportiva que en fútbol supo disputar los viejos Torneos Nacionales enfrentándose a River Plate, ganándole a Boca Juniors, recibir al Argentinos Juniors con Diego Maradona en el estadio "Emilio Fabrizzi" y hasta vencer en un amistoso de sus época dorada al Milán de Italia, festeja una fecha importante que marca un nuevo año de vida institucional, al club conocido como "merengue" que se originó por la fuerza y pasión de jóvenes trabajadores de la empresa estatal siderúrgica, por ese entonces. Los socios al día hoy tendrán acceso gratis a la pileta.

GUILLERMO BEPRE

Guillermo Bepre, vicepresidente de Zapla habló con El Tribuno de Jujuy y contó que "se vienen los 79 años del club y nos estamos preparando para que todos los socios, la gente de Palpalá y gente que siempre viene a la pileta puedan disfrutar de una jornada especial. Vamos a arrancar con juegos para niños a partir de las 14, vamos a adornar la pileta y dejar todo lindo para que sepan lo que un cumpleaños. Cada niño que ingrese al club se le dará una bolsita con golosinas. Después haremos sorteos, juegos como la 'Búsqueda del Tesoro, la 'Lota' y también tendremos dos djs, uno es Dj Uli y el otro Marcos Dj para una batalla de Djs", agregando que "Dj Uli es de la ciudad e hincha de Zapla, toca música para los adolescentes, lo que a ellos les gusta y Marcos Dj, es uno que tiene un estilo más de música '80 y '90. Tendremos todo para que puedan disfrutar desde los niños, jóvenes y adultos. Además estará tocando un grupo folclórico que es Designios. Esperamos una concurrencia amplia porque estará lindo y esperemos que nos acompañe el clima. También estará la torta que vamos a soplar entre todos los presentes. Además de juegos para grandes y chicos, concurso de baile y canto, barra de tragos, mucha música, alegría y festejo", explicó.

También adelantó que "a partir del martes 6 de enero tendremos para los socios entrada gratis para la pileta desde las 14 hasta las 20, los días martes y jueves tendrán ese beneficio en este verano. Actualmente el socio paga $2500 por día en la pileta y el no socio $5000. Ya fueron invitados exjugadores, autoridades del gobierno municipal y provincial, esperamos que nos puedan acompañar".

Incurriendo en su vida personal en el "merengue", detalló que "mi papá jugó al fútbol en Zapla y también trabajó en Fabricaciones Militares. Yo desde chico pude disfrutar del club, ya a los 5 años mi mamá me traía a la pileta y un poco más grande ya comencé a jugar primero en Infantiles y después en Divisiones Inferiores en la cancha auxiliar que era una mesa billar en ese tiempo. Son muchos recuerdos que se quiere volver a vivir y si yo hoy en día estoy aquí es justamente por esa vivencia que tuve y me gustaría que vuelva a brillar como fue en esa época de gloria. Yo hacía fútbol pero también jugaba al básquet. Disfruté desde niño y después como jugador fueron 15 años en Primera y hoy como directivo. Es lo que me mueve, a tratar de mejorar y poner mi granito de arena", sintetizó.