Para viajar con mascotas hay que tramitar certificado

Viajar al exterior con mascotas requiere cumplir con requisitos sanitarios obligatorios que varían según el país de destino. Así lo explicó Martín Valinotti, coordinador de Sanidad Animal de la Regional NOA Norte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), quien detalló que el trámite clave es la obtención del Certificado Veterinario Internacional (CVI), que surge de acuerdos sanitarios entre los organismos competentes de cada país.

"Se trata de protocolos sanitarios acordados entre los ministerios y organismos oficiales. En las oficinas locales del Senasa emitimos el Certificado Veterinario Internacional, controlando que la documentación presentada por el usuario cumpla con las exigencias del país de destino", explicó el veterinario Valinotti. El CVI se emite en todo el país, aunque la demanda es mayor en zonas con aeropuertos internacionales y pasos fronterizos, como ocurre en Salta y Jujuy, donde este servicio es especialmente requerido en Senasa.

El certificado es obligatorio para ingresar a otro país con mascotas, independientemente del medio de transporte utilizado, ya sea aéreo o terrestre. Cuenta con una firma internacional de agentes habilitados del Senasa y contempla requisitos que varían según el destino. "Bolivia tiene determinadas exigencias, la Unión Europea otras, y así sucesivamente. En general, los requisitos comunes son la vacunación antirrábica, el certificado de buena salud y, en algunos casos, un tratamiento antiparasitario", explicó.

Existen países que solicitan documentación adicional o esquemas de vacunación específicos. Con esa documentación, emitida y firmada por un veterinario matriculado, el usuario debe presentarse en una oficina del Senasa dentro de los plazos de vigencia correspondientes. Allí se verifica la información y se emite el Certificado Veterinario Internacional oficial, que unifica toda la documentación sanitaria.

El trámite tiene un costo que varía según la urgencia. Es más económico si el certificado se retira luego de 48 horas de presentada la documentación; si se requiere en 24 horas, el valor es mayor, y el trámite express tiene el costo más elevado. No obstante, Valinotti aclaró que "el mayor gasto suele estar en la atención del veterinario privado, que es quien debe realizar los controles y emitir los certificados sanitarios previos".

TURNOS | PARA TRAMITAR EL CERTIFICADO RECOMIENDAN PEDIR TURNO Y LLEVAR LOS REQUISITOS FIRMADOS POR SU VETERINARIO.

Explicó que toda la información necesaria puede consultarse en la página web del Senasa a través del buscador, ingresando "cómo viajar con tu mascota", el sistema permite seleccionar el tipo de animal, la especie sea canino o felino y el país de destino. De este modo, se accede a los protocolos vigentes y se verifica si existe un acuerdo sanitario con ese país, ya que no todos cuentan con convenios establecidos. El buscador también incluye requisitos para mascotas no convencionales, como aves, cobayos o erizos, siempre que exista un protocolo habilitado.

En cuanto al ingreso de mascotas al país, los requisitos son igualmente estrictos. Para perros y gatos, es indispensable contar con la vacunación antirrábica certificada y un Certificado Veterinario Internacional emitido por el organismo sanitario del país de origen. Por ejemplo, en el caso de Bolivia el certificado debe ser emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Lo mismo pasa con Chile y otros países limítrofes, cuyos requisitos también pueden consultarse en la web del Senasa.

Respecto de la demanda, Valinotti indicó que es claramente estacional, con picos durante las vacaciones y en fechas de festividades religiosas. El incremento de vuelos internacionales desde Salta y Jujuy también genera un aumento en las consultas y trámites, al igual que los viajes terrestres de personas que visitan a familiares en países vecinos y deciden trasladarse con sus mascotas.

Para realizar el trámite, se debe solicitar turno previo a través del turnero digital disponible en la página del Senasa, especialmente en las oficinas de mayor demanda, como San Salvador de Jujuy, Salta capital, La Quiaca u Orán. Si bien en algunas sedes aún se atiende de manera presencial por orden de llegada, contar con turno agiliza notablemente el proceso.

Para más información, se puede acceder al portal oficial del Senasa, allí se puede pedir turno o enviar consultas al correo [email protected] , comunicarse por Whatsapp al (11) 3585-9810 o acercarse a las oficinas del organismo, de lunes a viernes de 9 a 17.

Precios del año 2025

En la página de Senasa se publican costos orientativos en pesos argentinos vigentes a febrero de 2025 por lo que no estaban actualizados y varían según la modalidad del trámite. El servicio normal, con entrega hasta 72 horas, rondaba 1.600 pesos, urgente en 24 horas en 20.200 , similar al CVI digital. Si es demanda espontánea asciende a 38.800, pero pueden modificarse según el tipo de trámite y el animal.

Se puede tramitar on line

Además, en los últimos dos años desde Senasa se implementó con buenos resultados el Certificado Veterinario Digital, que es una modalidad permite al usuario cargar la documentación de manera online, sin necesidad de concurrir a la oficina. Es decir que debe cargar todos los requisitos de vacunación y otros.

Un agente del Senasa revisa los datos y si todo está correcto, emite el certificado con firma digital. “Solo en casos de inconsistencias o dudas se solicita la presentación del animal para corroborar la información”, aclaró Martin Valinotti, y destacó que no es obligatorio llevar a la mascota salvo que el agente lo requiera.