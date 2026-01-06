26°
6 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Por los clubes
Día de Reyes
El tiempo en Jujuy
rutas
Danza
Agua potable
PERICO
Orán
Chubut
barrio Belgrano
Por los clubes
Día de Reyes
El tiempo en Jujuy
rutas
Danza
Agua potable
PERICO
Orán
Chubut
barrio Belgrano

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Martes con cielo nublado en la ciudad

Para hoy se espera una temperatura máxima de 26 °C.

Martes, 06 de enero de 2026 07:46

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional se espera para hoy en la ciudad una temperatura máxima de 26 °C, mientras que la mínima fue de 17 °C.

En las primeras horas de este martes no se prevén precipitaciones, la humedad será del 87% y se esperan vientos leves de 5 km/h del noroeste.

En tanto, para la media mañana no se prevén precipitaciones, la humedad será del 81% y habrá vientos leves de 5 km/h del noreste.

Para la tarde no se prevén precipitaciones y se esperan vientos leves de 8 km/h del sureste.

El cielo se presentará con nubosidad durante toda la jornada, con alguna probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincias.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD