Martes con cielo nublado en la ciudad

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional se espera para hoy en la ciudad una temperatura máxima de 26 °C, mientras que la mínima fue de 17 °C.

En las primeras horas de este martes no se prevén precipitaciones, la humedad será del 87% y se esperan vientos leves de 5 km/h del noroeste.

En tanto, para la media mañana no se prevén precipitaciones, la humedad será del 81% y habrá vientos leves de 5 km/h del noreste.

Para la tarde no se prevén precipitaciones y se esperan vientos leves de 8 km/h del sureste.

El cielo se presentará con nubosidad durante toda la jornada, con alguna probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincias.