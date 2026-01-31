La Agrupación Gaucha "Coronel Manuel Eduardo Arias" organizó para mañana y el lunes el XXV Festival de doma y folclore "Virgen de la Candelaria" en el predio "Silvano Soruco" del barrio La Merced.

El domingo al mediodía se habilitará la feria gastronómica y a las 15 comenzará la jineteada en tres categorías: crina limpia, gurupa sureña y basto con encimera. Habrá montas especiales de jinetes (que representaron a Jujuy en Jesús María) y monta de petizos. La animación y relatos será de Marcos Soruco y Maximiliano Salas.

Las tropillas invitadas son La endiablada, La amistad, La querencia, La norteña, Los manantiales y Los petizos; y en el espectáculo estarán Fati Sosa, Los corredores de Jujuy, Oriana Reyes, Darío y los Loreto, y Súper Band.

El lunes después de la procesión, comenzará la jineteada, a las 20 se premiará a los jinetes ganadores, y desde las 22 será el baile popular con la actuación de Darío y los Loreto y Súper Band.