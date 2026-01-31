Jujuy Básquet visita a Santa Paula hoy

Jujuy Básquet perdió en su visita a Colón 89-67 en encuentro correspondiente a la 19° fecha de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. Esta noche desde las 21 cierra la gira de visitante frente a Santa Paula en el estadio "Víctor Comelli".

En un partido que dominó de punta a punta, el "sabalero" tuvo parciales de 22-20, 22-10, 13-25 y 32-12.

Colón construyó su ventaja en el segundo cuarto y se fue al descanso arriba por 12. Sin embargo, con un gran tercer parcial, la visita igualó el marcador y hasta pasó fugazmente al frente. Fue uno de esos momentos de lucidez que tienen los "cóndores" en los partidos, pero que les cuesta sostener, porque después dejan la sensación que el rendimiento decae.

En el último capítulo, el dueño de casa fue un vendaval ofensivo y se quedó con una amplia y cómoda victoria que le permite salir del último puesto e ilusionarse con la permanencia.

Cuatro jugadores anotaron en doble dígito para el ganador liderados por las 21 unidades de Joaquín Fernández y las 20 con 9 rebotes y 5 asistencias de Hans Feder Ponce.

En los "cóndores", fue su segunda derrota al hilo, Juan Cruz Marini y Francisco Tarnowyk sumaron 13 puntos cada uno.

Esta noche, los de Guillermo Tasso tienen que volver a la senda de la victoria ante un Santa Paula que está entre los cuatro mejores y debe ganar para sostenerse en una posición de privilegio atendiendo que los cuatro mejores de la tabla clasifican directamente a los octavos de final.

Con la derrota frente al "sabalero", los jujeños quedaron décimos en la tabla general de la Conferencia Norte, por lo que deben cortar la seguidilla de derrotas y torcer el rumbo.