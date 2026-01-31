Salió de Jujuy con más de tres kilos de marihuana

Una mujer oriunda de la provincia de Catamarca fue detenida, luego de constatarse que ocultó más de tres kilogramos de marihuana en el interior de un micro de larga distancia, que había partido desde nuestra provincia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde de ayer, en un tramo de la ruta nacional Nº 9, a la altura del peaje tucumano de la localidad de Molle Yaco, departamento de Trancas.

En esas circunstancias, los efectivos de Gendarmería Nacional, dependientes del Escuadrón 55 detuvieron la marcha de un micro de larga distancia, que había partido desde nuestra provincia, con destino a Mendoza.

Al efectuar el control del piso superior del micro, los funcionarios notaron la existencia de una mochila oculta en las últimas butacas, por lo que en presencia de testigos procedieron a abrirla. Allí, los gendarmes hallaron tres ladrillos que contenían una sustancia vegetal.

Asimismo, descubrieron otro paquete con las mismas características dentro del cesto de basura, ubicado en el pasillo.

Seguidamente, los efectivos lograron identificar a una mujer oriunda de la provincia de Catamarca, quien viajaba junto a su hija menor de edad y era la propietaria de la mochila.

De inmediato el vegetal incautado fue sometido a la prueba de campo Narcotest, arrojando como resultado positivo para marihuana, con un total de 3 kilos 667 gramos.

Las actuaciones fueron inmediatamente remitidas al Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Tucumán, quien dispuso la detención de la mujer involucrada y la incautación de la droga, como así también otros elementos de interés para la causa, las cuales quedaron a disposición de Justicia.

Por otra parte, se solicitó la presencia de familiares de la protagonista, para que queden al resguardo de la niña que viajaba junto a su madre.