Exconvicto intentó asesinar a su pareja

Un hombre que había purgado una pena por violencia de género en 2023, fue denunciado por su actual pareja de intentar asesinarla y ahora es intensamente buscado por los efectivos policiales.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho ocurrió la madrugada del jueves pasado en un inmueble de las 540 Viviendas de la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, el hombre llevó a su pareja al patio de la casa donde también viven sus suegros, la tomó del cuello e intentó asfixiarla.

En la denuncia realizada en al sede policial, la víctima también manifestó que el violento sujeto tomó un cuchillo e intentó herirla en la zona del abdomen.

Por los ruidos en el lugar, los padres de la víctima preguntaron qué pasaba y el inculpado le pegó una patada en el estómago a la mujer y se dio a la fuga.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género, la inmediata detención del protagonista.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que cuando individualizaron al sospechosos, cayeron en cuenta que había purgado una pena de cinco años de prisión y había salido en libertad en el 2023.

Por otra parte, nuestro diario supo que se dispuso una guardia policial en la vivienda de la víctima, para resguardar su integridad física, hasta que se logre de la aprehensión del hombre denunciado.

La víctima fue examinada por el médico policial, donde se constataron las heridas que sufrió.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 11º de la ciudad de Libertador General San Martín.