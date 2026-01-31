Gimnasia se prueba en "La Ciudadela" frente a San Martín

Gimnasia y Esgrima empieza a "afinar detalles", de acuerdo a lo expresado por Maximiliano Casa, a poco tiempo del inicio de la competencia oficial, con una escala en "La Ciudadela" para un amistoso hoy ante San Martín de Tucumán.

El jugador mencionado en el primer párrafo comentó con respecto a la programación: "Nos estamos sintiendo muy bien, con un ritmo de trabajo óptimo", indicó el delantero y señaló que a esta altura de la preparación "lo fundamental es conocernos con los recién llegados para dar lo mejor dentro de la cancha".

Sobre el cotejo programado en Tucumán para hoy, el exSan Martín de San Juan destacó que "estos partidos con esta clase de rivales, sirven para medir el ritmo, el roce y corregir errores".

Asimismo el jugador, destacó que "será una hermosa prueba" a fines de "continuar puliendo los detalles necesarios", haciendo énfasis en "finalizar bien las jugadas y asistir o marcar los goles".

Casa finalizó destacando, que el plantel "ya se enfoca en el inicio de la temporada oficial, estudiando a los rivales que se vienen".

Volviendo al duelo de cortesía de hoy ante el "santo" tucumano, los partidos se jugarán en la mañana y serán dos encuentros de 70 minutos cada uno, con cuatro tiempos de 35 minutos. Estos enfrentamientos serán parte de la tercera serie de amistosos en la pretemporada que encaró el entrenador Hernán Pellerano.

Por el lado del "ciruja", San Martín continúa con su puesta a punto para lo que será el arranque de la Primera Nacional. Mientras tanto, en la Comisión Directiva de la institución siguen negociando por la llegada de nombres para Andrés Yllana.

Dos jugadores se encuentran en negociaciones avanzadas y si todo sale bien pondrán la firma en los próximos días. Diego Diellos es el primero de ellos. Centrodelantero, viene de jugar en Ferro durante los últimos seis meses del 2025. Anteriormente estuvo en Nacional de Potosí pero debió irse por incumplimiento de pago por parte del conjunto boliviano. El punta llegará para competir con Facundo Pons para saber quién será el nueve de cara al debut ante Patronato programado para el 15 de febrero en "La Ciudadela". El segundo nombre es el de Benjamín Borasi, que se desempeña como extremo y puede jugar tanto en banda izquierda como derecha. El argentino viene de jugar en Criciúma de Brasil.