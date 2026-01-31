Militantes se convocaron en Jujuy tras la ”irrisoria” medida

Ante la suspensión de más de 300 afiliados del Partido Justicialista de Jujuy, militantes, dirigentes y representantes de toda la provincia se convocaron en la capital jujeña para expresar su profundo rechazo a la medida y avanzar en una presentación legal ante las autoridades nacionales del PJ.

Definieron a la medida tomada por los auditores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez como "arbitraria, irregular y carente de sustento legal". Además, se confirmó que la interna partidaria prevista para mediados de febrero volvió a ser postergada.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la dirigente Verónica Valente sostuvo que la convocatoria surgió como una reacción espontánea frente a un atropello político sin igual.

"Nos hemos convocado de toda la provincia para analizar qué pasos vamos a seguir. Esto no es solo una suspensión masiva, es un mensaje claro de que no quieren a la militancia en el territorio", afirmó.

Valente cuestionó severamente la imposición de candidaturas desde Buenos Aires y aseguró que los resultados electorales recientes "hablan por sí solos y demuestran la realidad de la provincia".

"El fracaso electoral tiene nombre y apellido. Las urnas lo dijeron en mayo y en octubre. No se puede seguir desconociendo la voluntad de los compañeros y compañeras de Jujuy", remarcó.

"No vamos a permitir que tres nombres porteños vengan a decirnos si somos o no peronistas. El movimiento es mucho más grande que cualquier intervención", puntualizó.

Por su parte, Candelaria Abregú calificó la suspensión como "absurda y completamente irregular", señalando que los 301 afiliados no fueron debidamente notificados y que la medida vulnera derechos constitucionales básicos.

"Esta suspensión masiva está llena de nulidades. Nos ata de manos cuando deberíamos estar trabajando por la unidad y por una propuesta fuerte de cara al 2027", dijo.

Abregú confirmó que ya se encuentran trabajando con equipos legales para presentar descargos individuales y colectivos, al tiempo que convocó a los militantes afectados a acercarse a la sede partidaria para recibir asesoramiento.

La militante Esperanza Tejerina, con más de 50 años de trayectoria en el peronismo, expresó su indignación y llamó a la organización territorial.

"Los militantes somos el corazón del partido. Somos los que llevamos los votos. No pueden venir de afuera a digitarnos", sostuvo.

Tejerina instó a los afiliados suspendidos a movilizarse y reorganizarse en defensa del PJ jujeño y de la historia del movimiento. "El PJ no se vacía, el peronismo sigue de pie"

Desde el encuentro remarcaron que la suspensión masiva no hará más que fortalecer la organización de la militancia y reafirmaron que el Partido Justicialista pertenece a sus bases.