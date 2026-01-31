Federico Stieglitz sale al asfalto en el "Mouras"

Es el turno de Federico Stieglitz. El piloto jujeño de la Clase 3 del Turismo Pista comienza hoy por la mañana con las pruebas libres y luego clasificación en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y la ilusión de dar pelea en los puestos de vanguardia.

"Estamos muy bien, llegamos al ciento por ciento, hicimos una pretemporada muy exigente, con movimientos físicos, gimnasio, resistencia, muy contento de poder largar otro año más", manifestó ante diario El Tribuno de Jujuy.

Stieglitz dijo que "se trabajó mucho en el auto, vamos con el mismo motor del año pasado, ese que sumamos para las últimas tres fechas, por lo que continuamos con el mismo equipo, el Tigre Racing y LCV Racing en el motor".

La temporada pasada, el jujeño que maneja un Renault Clio tuvo un par de fechas que no fueron las mejores "tuvimos problemas con el motor, es una categoría que no te permite errores, tenes que estar al ciento por ciento, por una u otra cuestión no podíamos redondear buenas carreras, pero en conjunto estamos bien, es cuestión de tener suerte, encontrar el rumbo, estamos con expectativas renovadas y esperamos arrancar bien el año", subrayó.

En cuanto al auto, contó que "el jueves dimos un par de vueltas para chequear que esté todo en óptimas condiciones porque no tenía motor de prueba sino el motor con el cual vamos a correr".

Por otro lado, se refirió al autódromo de La Plata "es un circuito que conozco, ya corrimos varias fechas, es bastante rápido, lindo, es un circuito que me cae bien, me gusta, se puede girar bien".

La meta es sencilla "como objetivo es estar entre los diez estaría muy bueno, pero es una categoría muy competitiva, son 45 autos, a las 9.30 pruebas y a las 14 clasificación para el domingo a las 10 primera tanda y a las 13 la final", detalló Federico Stieglitz.

Por último agradeció a los sponsors NOA Aberturas, Axion Agro Palpetrol, Stieglitz Arquitectura, Monaldi Agropecuaria, Cristalizando, Stz Agropecuaria, Biosophy.

El Turismo Pista es organizado por la Asociación Pilotos Turismo Pista, Aptp, entidad que gestiona el campeonato, mientras que la Asociación Corredores Turismo Carretera, Actc, se encarga de la fiscalización deportiva y técnica. Tendrá a lo largo del año diez fechas en distintos circuitos del país siendo una de las principales categorías que tiene el deporte motor.