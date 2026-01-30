Con entradas agotadas y puro carnaval se vivió la presentación de Los Tekis

La sexta luna del festival folclórico nacional de Cosquín reunió grandes artistas, entre ellos los Tekis fueron los encargados de cerrar la noche y lo hicieron de la mejor manera.

Uno de los momentos que sorprendió y encendió al público fue cuando la banda jujeña invitó a Wara Calpanchay a cantar con ellos e interpretaron "Jueves de Comadre" en el escenario de Cosquín.

La noche estuvo protagonizada primeramente por Las noches que fueron quienes abrieron la velada. Yamila Cafrune con su voz sentida y profunda que llevo homenajes al escenario. Lautaro Rojas, Bruno Arias y Ceibo también estuvieron presentes y por ultimo el grupo jujeño.