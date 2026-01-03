Intentó matar a su hermana y la condenaron a cuatro años

Jazmín del Valle Vilca fue condenada a la pena de cuatro años de prisión por ser autora penalmente responsable del delito de "homicidio simple en grado de tentativa"; ilícito ocurrido en julio del 2025, en el barrio Alto Comedero.

La sentencia fue emitida el pasado 29 de diciembre del año pasado, en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, por el juez unipersonal con función de juicio Rodolfo Miguel Fernández, secretaría a cargo de Marcelo Velazco.

El magistrado, además, dispuso que Vilca cumpla la pena impuesta bajo la modalidad domiciliaria, con la cual llegó hasta esta instancia judicial.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, el ilícito tuvo lugar el 10 de julio de 2025, aproximadamente a las 5, en un domicilio ubicado en el sector 17 de Julio del asentamiento Aeroclub del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Allí, se encontraban la acusada Jazmín del Valle Vilca junto a una de sus hermanas consumiendo bebidas alcohólicas y tras mantener una discusión se tornaron agresivas.

En esas circunstancias, fue que la imputada agarró un cuchillo tipo carnicero y atacó a su hermana ocasionándole heridas punzantes en distintas partes del cuerpo.

La agresión fue interrumpida por la intervención de otra de sus hermanas y de un hombre, quienes lograron separarlas e impedir que la acusada continuara atacando a la víctima.

Debido a las heridas recibidas, la víctima tuvo cuarenta días de curación, con cuarenta días de inhabilitación laboral, poniendo de esta manera en peligro su vida.

Como fiscal ante el Tribunal se desempeñó el Bruno Carchidi, en representación del Ministerio Público de la Acusación. En tanto, la defensa técnica de Jazmín Vilca fue ejercida por Noelia Chauque Herrera, en calidad de Defensora Auxiliar del Ministerio Público de la Defensa.