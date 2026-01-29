Una mujer sufrió un paro cardíaco y murió en el balneario de El Carmen

Según fuentes policiales y testimoniales, alrededor de las 13:45 se recibió un llamado solicitando asistencia. La mujer, de 43 años, que se encontraba en el área de reposo de la pileta en compañía de su pareja y una amiga, sufrió un repentino malestar, se tomó el pecho y se desvaneció.

Personal de enfermería del balneario brindó los primeros auxilios y activó el servicio de emergencias (SAME). Al arribar, el personal médico constató el fallecimiento de la persona, presuntamente a causa de un paro cardiorrespiratorio.

En el lugar intervino la policía. La fiscal actuante, la Dra. Zambrana, dispuso la participación del médico policial, bomberos y personal de criminalística para los procedimientos de rigor. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial de Alto Comedero.

El hecho ocurrió mientras en el camping se desarrollaba el cierre de una colonia de vacaciones, con numerosos niños y adolescentes presentes, quienes fueron testigos del operativo.

