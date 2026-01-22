Apoyo del Estado para Selene Miy

El secretario de Deportes de la Provincia de Jujuy, Luis Calvetti, recibió a la destacada patinadora artística Selene Miy, quien participó en los principales campeonatos nacionales, consiguiendo importantes logros deportivos durante el año 2025.

Luego del encuentro, Calvetti ratificó el apoyo y el acompañamiento del Gobierno de Jujuy para continuar trabajando con la talentosa patinadora sampedreña, una de las promesas que tiene el patín artístico a nivel nacional, y lograr que este año pueda cumplir con los principales campeonatos.

Calvetti recalcó que el encuentro se enmarca en una importante política pública deportiva, respaldada por el gobernador, Carlos Sadir, la cual se desarrolla desde años en Jujuy, apostando al desarrollo de los competidores junto con sus familias, dirigentes y entrenadores.

Por su parte, Selene Miy se mostró agradecida por el compromiso de la Secretaría de Deportes de Jujuy y anunció que el 20 de febrero participará en Río Segundo, Córdoba, del primer evaluativo para evaluar cómo fue la pretemporada y los puntos a ajustar, ya que luego, en el mes de marzo, se realizará la apertura y en mayo la clausura del torneo.

Cabe destacar que, en caso de ganar ambos certámenes, la patinadora jujeña clasificará al Campeonato Absoluto, donde participan los mejores de cada una de las categorías de todo el país durante el mes de septiembre.

También asistieron a la reunión las profesoras Gabriel Zárate y Aldana Noseda, junto a la entrenadora Virginia Zambrano.

Selene dejó en manos de quienes hace años vienen apoyando su carrera deportiva, el Rankin Nacional 2025 donde figura en 5ta posición en la Categoría Wordl Skate Internacional; el Calendario de Competencias de CAP 2026 y su nota de pedido de apoyo para sus próximas actividades.

En Córdoba, en febrero, tendrán lugar las jornadas CAP Región Norte en la sede el complejo El Norte (Río Segundo) los días 20, 21 y 22 de febrero.

Para eso Selene ya se encuentra realizado su trabajo de pretemporada en gimnasio con entrenamiento específico, tratando de recuperar tiempo y aptitudes luego de sufrir a fines del 2025 una lesión que la dejó fuera de acción el último mes del año.

El ciclo de competencias ya tienen sus fechas establecidas: el Torneo Apetura será en el mes de marzo, el Torneo Clausura en el mes de mayo y la Final Nacional en el mes de septiembre en el ya tradicional Velódromo Vicente Chancay. Este año se volverá a aspirar a competencias de índole Internacional.

La carpeta de sueños de Selene está recargada nuevamente y así arranca el año la patinadora jujeña.