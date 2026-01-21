Excomisionada de Uquía negó acusaciones por su desempeño

La vocal de la comuna de Uquía y comisionada municipal, Gabriela Flores, respondió a las acusaciones que se le atribuyen en la Ordenanza 94/25 sobre supuestas irregularidades. Y afirmó que el actual jefe comunal posee acceso a la cuentas bancarias y registros en Arca, preguntándose cómo hizo para pagar los haberes de diciembre, por ejemplo.

"El ingresó a la medianoche del 9 por lo que no me dio oportunidad para entregarle la documentación y al otro día (10) hizo desaparecer un montón de cosas", aclaró respecto a la denuncia de que ella "no hizo entrega de documentación alguna, lo que implica el desconocimiento de la situación financiera" de la institución.

Además, recordó que el 9 de diciembre para las 9 había convocado a sesión preparatoria donde le dijo que le iba a hacer la entrega formal de la documentación a las 18, "pero él (Josué Aquino, comisionado actual) solicitó un cuarto intermedio y no regresó hasta la medianoche". Y afirmó que dicha documentación "quedó en la oficina de la administración".

Respecto a "la falta de suscripción por parte de Flores del acta de cambio de autoridades, de mantener el bloqueo al acceso de la cuentas bancarias y registros en Arca, impidiendo las operaciones en esas entidades", respondió: "Entonces ¿cómo liquidó los haberes, el aguinaldo y los bonos a los empleados?, si la Provincia gira el dinero a la cuenta de la comuna".

La actual gestión denunció además que "se han presentado 'proveedores' exigiendo el pago de supuestas deudas contraídas". "Yo no debo a nadie, lo único que quedó es de la Provincia un saldo de $8 millones de la retroexcavadora que obtuvo la comuna en octubre mediante regalías mineras".

"Cuando ya no estaba en la gestión me llaman del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción para que hiciera el pago de lo que restaba, en consecuencia se comunicaron con Aquino para que recibiera el dinero y cancelara la deuda de la maquinaria. A partir del 10 no tenía acceso a ningún tipo de cuenta de la comuna", afirmó.

En referencia a la situación de los empleados que quedaron cesantes y que también la involucran en la ordenanza, señaló que "fue una decisión de él. Yo en el 2024 había comenzado a gestionar el pase a planta permanente de los empleados. Y se me concedió el pedido para los trabajadores que ingresaron cuando se crea la Comisión Municipal, y no seleccioné ni discriminé a nadie, todos ingresaron".

Entre otras acusaciones, se destacó que Flores constantemente otorgaba "privilegios a familiares y allegados a ella, dándoles concesiones y favores políticos". Sorprendida dijo: "No se a que se refiere. La única persona de mi familia que tuve en mi gestión fue mi hermana Marina Flores y quien siempre milito por la UCR en Uquía".

Y acusó que quien se benefició con el cargo de vocal comunal (mandato cumplido) fue Judith Escobar (UCR). "Ella hizo ingresar a trabajar a sus dos hijos y a su prima; mi hermana ahora anda pechando un carro como lo hizo siempre. Escobar se alejó del partido y se alió con Aquino (LLA), dos semana antes de las elecciones de octubre sabiendo que me iba en diciembre y que él iba a sacar a los empleados, seguro que arregló para proteger a sus hijos".

La excomisionada negó también que desde su celular operaba con las cuentas del municipio teniendo libertad de realizar transferencias discrecionalmente y de igual manera, haciendo uso de una o varias chequeras con fondos municipales. "En este tiempo de bancarización y digitalización lógicamente que debía manejarme por ese sistema y a través de un teléfono celular. Seguramente que él debe también estar manejándose de la misma manera".

Por último, dijo desconocer la Ordenanza 94/25 donde se le atribuyen las supuestas irregularidades: "Quisiera conocerla y eso que soy vocal. Además el vocal Herman Zegarra que asumió en diciembre se abstuvo, él me dijo que no podía acusarme de nada porque ignoraba lo que se decía. Entonces no existe tal ordenanza, porque para su aprobación tiene que ser por mayoría en el Concejo comunal".

Flores, afirmó que recurrirá a la Justicia donde ratificará sus rechazos a las acusaciones motorizadas por Aquino.