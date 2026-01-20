El violento sujeto liberado por un juez violó la restricción perimetral

Un custodio policial se percató de la situación, solicitó refuerzos y el protagonista huyó de la escena.

El violento sujeto que amenazó con asesinar a su familia y que el jueves de la semana pasada el juez de Control Rodolfo “Nino” Fernández le otorgó el cese de detención, violó la medida de restricción que le habían impuesto y todavía no fue detenido.

Se trata de Ariel Vazquez, quien lamentablemente se hizo famoso a nivel nacional, luego de que se viralizara una llamada a su expareja el pasado 16 de diciembre, donde le preguntaba una y otra vez dónde estaba, tras haberla atacado a golpes.

El inculpado solo cumpiló seis días de las medidas que le impuso el juez Fernández, habilitado en la feria judicial y en la jornada de ayer, un efectivo policial que cumplía servicio de custodia en la casa de la víctima, reportó su presencia y dio inmediato a sus superiores.

La víctima realizó la denuncia en la Seccional 54° de la localidad de Yala y luego la amplió su declaración en la sede fiscal, para que se solicite nuevamente su detención.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que sobre Vazquez pesa una serie de medidas judiciales que de violar una de ellas, sería nuevamente detenida, situación que al cierre de esta edición no ocurrió.

Tal como había informado El Tribuno de Jujuy, en una nota publicada el pasado 21 de diciembre, el hombre de 46 años había sido detenido en su vivienda de la localidad de Lozano, a requerimiento del Juzgado de Violencia de Género y el jueves de la semana pasada, el juez de Control habilitado en la feria judicial, Rodolfo Fernández, había resouelto otorgarle la libertad.

En una grabación de la última llamada del imputado, que se puede escuchar en la página virtual de nuestro diario, el hombre le dice a su expareja: "Ahora ya voy para San Pablo y mirá lo que te mando, mirá lo que tengo" y le envió por mensaje de Whatsapp una foto de un arma de fuego.

"Decime dónde estás, porque hoy se acaba todo. Acá yo me liquido. Ya está. Escúchame, si te importa la vida de tus hijos. Decime dónde estás o voy y los liquido a todos. Tengo la pistola acá en la mochila. Te voy a encontrar a vos y a los chicos y al último me liquido yo, te lo juro por mi mamá".

En otro tramo del llamado, la mujer quedó en silencio y luego, casi con la voz quebrada, le responde, "también son tus hijos" y el violento sujeto responde: "No me importa. No va a ser la primera ni última vez que suceda esto acá en Jujuy. Va a salir en las noticias y nada más. Por eso te digo, si a vos te importa tu vida, pensá y decime dónde estás, que estoy perdiendo la paciencia".

La mujer que en su momento había brindado una entrevista a nuestro diario, había manifestado que sufre violencia de género desde hace un tiempo, pero siempre estuvo amenazada de muerte si ella denunciaba cualquier situación.

Según la denuncia penal realizada en la jornada de ayer, el inculpado había sido visto por un vecino cerca de la casa de su expareja y luego, el efectivo que cumple consigna policial vio cómo se acercaba a la vivienda de su expareja y ante la presencia policial se dio a la fuga.

Tras la denuncia realizada por la víctima, le pidió a las autoridades judiciales que procedan a detenerlo, porque tanto ella como sus hijos están atemorizados porque lo creen capaz de todas las amenazas que les hizo y que quedaron grabadas.