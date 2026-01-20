El Banco Central compró más reservas y alcanzó un nuevo récord en la gestión de Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con la racha compradora de reservas y marca un nuevo récord. Este martes compró US$8 millones y cerró con US$44.874 millones.

El BCRA lleva comprado US$716 millones desde que se puso en marcha el nuevo programa monetario.

En concreto, la compra de dólares que realizó hoy se ubicó como la de menor volumen desde que inició la adquisición de divisas.

Y es que desde que comenzó la “fase 4”, la cual fue anunciada por el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la entidad financiera adquirió US$716 millones en las últimas doce ruedas y consiguió un nuevo récord.

Marcó el mejor nivel desde hace cuatro años, cuando las reservas se posicionaban en US$45.169 millones en septiembre. También alcanzó el máximo nivel desde que inició la gestión de Javier Milei.

Así, las reservas suben US$66 millones contra el lunes, en gran parte por el aumento en el precio de los metales preciosos, en donde el Gobierno posee aproximadamente 2 millones de onzas troy de oro. Ese metal alcanzó un valor de US$4.760 por onza.

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el nivel con el que el Banco Central acumula reservas.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la vocera Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.

A su vez, el organismo internacional ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027. Este pronóstico superó la medida de Latinoamérica y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027.