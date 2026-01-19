Griselda Siciliani y el escándalo con Luciano Castro: "No me gusta hablar de mi intimidad"

Griselda Siciliani fue sorprendida por la prensa mientras salía de grabar la serie sobre la vida de Moria Casán y no quiso informar si está separada de Luciano Castro.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la actriz se mostró un poco molesta por las preguntas sobre su vida privada, aunque respondió con mucho respeto: "No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie".

"No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema, no me gustaría aclarar nada. Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran. No me molesta nada porque mantengo mi posición", afirmó la actriz de Envidiosa.

Sobre la serie de Moria Casán dijo que está muy entusiasmada: "Estoy fascinada, estamos en las etapas finales, es una fiesta, es una experiencia".

También contó que la semana que viene comenzará a roda una película con su ex pareja, Adrián Suar. Se trata de la versión cinematográfica de la obra teatral Felicidades, que se podrá ver por Netflix: "Empezamos a rodar el lunes la película con Suar".