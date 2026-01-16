26°
16 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Aguas Calientes
Transporte
LIGA PROFESIONAL
Amistoso
Tren Solar de la Quebrada
Parque provincial Potrero de Yala
juez Rodolfo Fernández
PRIMERA NACIONAL
Futbol
caso Tania Suárez
Aguas Calientes
Transporte
LIGA PROFESIONAL
Amistoso
Tren Solar de la Quebrada
Parque provincial Potrero de Yala
juez Rodolfo Fernández
PRIMERA NACIONAL
Futbol
caso Tania Suárez

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
Veterano de guerra de Malvinas

Tristeza por el fallecimiento de Leonardo Mamani

Durante el conflicto bélico tuvo una activa participaciónenBahía Fox.

Laura Ballatore

Viernes, 16 de enero de 2026 00:00
LEONARDO MAMANÍ | VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS.

Gran consternación provocó ayer la noticia del fallecimiento del veterano de guerra de Malvinas jujeño Leonardo Mamani.

Nacido el 26 de enero de 1956 en Jujuy, Mamani se había formado como suboficial del Ejército Argentino y en 1982, durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas Malvinas, integraba la Compañía de Ingenieros 9 perteneciente a la Guarnición de Ejército "Sarmiento" con asiento en la provincia de Chubut.

Con la mencionada unidad prestó apoyo logístico y de combate en la zona de Bahía Fox. Estuvo en ese puesto hasta finalizar la guerra con Gran Bretaña.

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy informó que sus restos serán velados hasta hoy a las 10 en la Casa de la Cultura de Palpalá, sita en la calle Río Chubut esquina avenida Del Congreso de la ciudad siderúrgica. Posteriormente serán trasladados para su cremación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD