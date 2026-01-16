La Quiaca inicia su temporada veraniega

Antes del lanzamiento de la Temporada turística estival, prevista para mañana desde las 20 en el Hotel de Turismo, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de La Quiaca habilitó ayer en la plaza Centenario, la Primera feria regional andina.

La apertura de las vacaciones será a las 15 (hasta las 19) con un Show Room, y a las 20 comenzará el acto protocolar encabezado por el intendente Dante Velázquez y el secretario de Cultura y Turismo, Dante Dodi.

FERIA | ARTESANAS EXHIBIERON SUS FINOS TEJIDOS A DOS AGUJAS.

En su transcurso se entregarán reconocimientos a personalidades del sector, regalos para los turistas, también habrá sorteos, y desde las 21 hasta aproximadamente las 23 se realizará un espectáculo musical.

La feria continuará realizándose durante febrero en diferentes jornadas de la semana, "con ella queremos congregar a los productores agrícolas, artesanos, músicos, gastronómicos, emprendedores y demás hacedores para que muestren y comercialicen su producción en este tiempo de vacaciones", señaló Dodi.

OPORTUNIDAD | VECINOS COMPRARON OLLAS DE CERÁMICA A BUEN PRECIO.

Junto a la exposición se realizó el Concurso de la humita (dulce) y una feria gastronómica, "el objetivo es mantener la cultura viva de este destino emergente como lo es La Quiaca y a la vez instar a los vecinos que se congreguen en la plaza Centenario y la aprovechen para pasar el día en familia".