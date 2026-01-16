Acto por el ascenso de ochenta efectivos policiales

Ochenta efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional 5 de La Quiaca fueron promovidos al grado inmediato superior, por el decreto firmado por el gobernador Carlos Sadir.

El acto se cumplió en avenida Sarmiento, que contó con la presencia del intendente Dante Velázquez; el jefe de Policía, Milton Sánchez; el agente fiscal del MPA local, Alberto Mendivil, y el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barro, entre otras autoridades.

PRESENCIAS | AUTORIDADES QUE TOMARON PARTE DEL ACTO DE ASCENSO DE LOS POLICÍAS.

La ceremonia destacó el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de quienes integran la fuerza policial, reafirmando el compromiso con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad puneña.

Primero se entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego el cura párroco Aníbal Zilli pronunció una invocación religiosa y bendijo los diplomas de ascenso.

A continuación, se realizó la entrega de los respectivos decretos de ascenso al grado inmediato superior a los ochenta efectivos que cumplen funciones en las distintas unidades de la UR5.

También hubo un reconocimiento a la Brigada de Investigaciones La Quiaca por su fructífera labor en esta zona, combatiendo al narcotráfico y esclareciendo delitos de toda índole, y al personal apostado en Ciénaga de Paicone.

Al momento de los discursos, el intendente Dante Velázquez dijo: "Cada ascenso es el resultado de un proceso de formación, sacrificio y compromiso, y que no se alcanza por casualidad. La Policía cumple un rol importante en contextos sociales complejos, donde la articulación interinstitucional resulta clave para garantizar el orden, la prevención y el acompañamiento a la comunidad", sostuvo.

Al mismo tiempo destacó el "compromiso, la solidaridad y la rápida respuesta de la fuerza policial ante situaciones críticas", resaltando que "cuando existe comunicación y trabajo coordinado entre las instituciones, es posible dar respuestas concretas y efectivas a las necesidades de la población".

A su turno el jefe de la Policía, Milton Sánchez, reconoció el trabajo cotidiano de los efectivos en la Puna y subrayó que los ascensos representan "un reconocimiento al esfuerzo personal y familiar".

Anunció inversión y modernización para la UR5, "se avanza en mejoras de motorizados y equipamiento vehicular, además de obras edilicias en destacamentos de la Puna, con el objetivo de elevar la capacidad de respuesta y las condiciones de trabajo en áreas alejadas".

Además indicó: "Vamos a mejorar la comunicación con red de internet a los puestos más alejados".

Una vez culminada la ceremonia, consultado por El Tribuno de Jujuy si en los barrios de ruta 5 se analiza la posibilidad de crear una subcomisaría o destacamento policial debido al crecimiento demográfico poblacional, Sánchez respondió: "Desde esta unidad deben enviarnos todos los requerimientos necesarios para dar respuestas a los vecinos quiaqueños".