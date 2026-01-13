Taller de tulmas en Tilcara

La artesana de Molulo, Mabel Mamaní, impartirá hoy desde las 9 (hasta el mediodía) en la plaza central de Tilcara, el taller de elaboración de tulmas; el dictado será de manera coloquial y mayormente práctico para que los asistentes, desde los 15 años de edad, puedan aprender a realizarlas durante las tres horas.

Las tulmas se utilizan como elementos decorativos, pero es en la celebración del carnaval donde más se destacan, ya que las mujeres las utilizan por sus colores vivos en los sombreros o como vincha; las jóvenes de los ballets folclóricos la usan para las trenzas, y en la casa se destinan para sujetar las cortinas, adornar las sillas o para lo que uno crea conveniente.

No todos las llaman por su nombre verdadero, otros la identifican como "pompones", señaló Mamaní, que aportará el vellón industrializado y teñido por ella en diversos colores. "Para los principiantes exige mucha dedicación para realizarlas, requiere de paciencia y habilidad con los dedos para darle la forma", especificó.

Sin embargo la capacitadora aseguró que el tiempo del dictado será más que suficiente para realizar las tulmas, en este caso se elaborarán las de un solo color (para un próximo taller previó la confección de tulmas con colores combinados), en tres tamaños: chicas, medianas y grandes.

Con más de 15 años dedicados a su producción casera, constantemente está recibiendo pedidos de vendedores de productos artesanales, por lo que asumió la tarea como un emprendimiento que le genera un ingreso económico para afrontar las necesidades diarias.

"Son llamativas por los colores que tienen y su proceso requiere de tiempo, particularmente para mí que me ocupo de conseguir el vellón, teñirlo y elaborar las tulmas (los pompones unidos con una tira, tres o dos en cada extremo) o solo los pompones.