Gobierno de Jujuy

Este jueves se acredita la segunda cuota del bono de fin de año

A fines de diciembre se canceló la primera parte del monto extraordinario para los trabajadores de la administración pública. 

Lunes, 12 de enero de 2026 11:49

El Gobierno de Jujuy recuerda que este jueves 15 de enero se hará efectiva la acreditación de la segunda cuota del bono de fin de año a los trabajadores de la administración pública provincial.

La primera parte bono anunciado por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, se canceló en el mes de diciembre.

Este 15 de enero, los trabajadores con salarios de hasta 1.400.000 pesos percibirán los restantes 150.000 pesos, completando el monto de 300.000.

En tanto, para quienes perciben remuneraciones superiores se acreditará la segunda cuota de 100.000 pesos, alcanzando un total de 200.000 pesos.

Temas de la nota

