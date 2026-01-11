Fue detenido con diez envoltorios de pasta base

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 42 años por causar disturbios en una casa y luego descubrieron que tenía diez envoltorios con pasta base de cocaína escondidos en la boca. El sospechoso, que intentó darse a la fuga, fue trasladado a la Seccional 44° del barrio San Martín para quedar a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió días pasados, alrededor de las 16, cuando el Sistema 911 recibió el llamado para alertar acerca de un hecho de violencia familiar en una casa del barrio Belgrano.

Por esa razón, una comisión de efectivos llegó hasta el inmueble de la calle Arturo Capdevila. Allí se entrevistaron con los moradores, quienes refirieron que un hombre se presentó en el domicilio para causar daños materiales en el mismo y vociferar insultos, para luego darse a la fuga a pie.

Fue entonces que los uniformados iniciaron un rastrillaje por las calles del barrio, hasta que interceptaron al prófugo en las inmediaciones de la esquina de Guido Spano y Leopoldo Lugones. El sujeto, al ver la presencia policial, intentó correr para escaparse, pero con resultado negativo porque los agentes lograron detenerlo con la ayuda de los canes de la Unidad K-9 tras pocos metros de persecución.

De esta manera, el sospechoso fue trasladado a la Seccional 44° para ser requisado de manera exhaustiva. Así fue cómo se le encontraron diez envoltorios escondidos en la boca, que podrían tratarse de sustancias ilícitas, por lo que fue necesaria la presencia de integrantes de la Dirección General de Narcotráfico.

Minutos más tarde, los efectivos especializados realizaron la prueba química sobre el contenido y así pudieron establecer que se trataba de pasta base de cocaína.

Tras esto, por disposición del ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los efectivos procedieron a secuestrar el estupefaciente, tarjetas de crédito y una suma de dinero, todo en poder del detenido.

Finalmente, los habitantes de la casa a la cual fue el aprehendido fueron invitados a realizar la correspondiente denuncia policial por el hecho de violencia sufrido, mientras que el protagonista quedó alojado en la unidad por tenencia de estupefacientes para la comercialización.