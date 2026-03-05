17°
5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

zona franca
Partido Justicialista
ATE Jujuy
Puesto Viejo
PALPALÁ
La Quiaca
Día Internacional de la Mujer
barrio Belgrano
Colegio del Salvador
Escuela Superior de Música
zona franca
Partido Justicialista
ATE Jujuy
Puesto Viejo
PALPALÁ
La Quiaca
Día Internacional de la Mujer
barrio Belgrano
Colegio del Salvador
Escuela Superior de Música

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Puesto Viejo

Aniversario parroquial

La comunidad San Roque y Santa Bárbara tendrá misa a las 20.

Jueves, 05 de marzo de 2026 00:10
INTEGRANTES | MIEMBROS DE LA JURISDICCIÓN CON EL PÁRROCO LEONCIO MAMANÍ.

Hoy la parroquia San Roque y Santa Bárbara del sur provincial está festejando su noveno aniversario, la misa de acción de gracias se oficiará a las 20 en la sede parroquial de Puesto Viejo. "Damos gracias a Dios por cada familia, cada servidor y cada corazón generoso que hace de esta parroquia un verdadero hogar", señalaron en la invitación realizada a través de su página de Facebook.

El primer párroco fue el padre Ricardo Rivero y el año pasado lo sucedió el padre Leoncio Mamaní.

En la vasta jurisdicción la Eucaristía dominical se brinda los sábados, a las 19, en Los Manantiales y a las 20.30 en Pampa Blanca; los domingos a las 8 en La Ripiera, a las 9.30 en Aguas Calientes, a las 19 en Pozo Cavado y a las 20.30 en Puesto Viejo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD