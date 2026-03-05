Aniversario parroquial

Hoy la parroquia San Roque y Santa Bárbara del sur provincial está festejando su noveno aniversario, la misa de acción de gracias se oficiará a las 20 en la sede parroquial de Puesto Viejo. "Damos gracias a Dios por cada familia, cada servidor y cada corazón generoso que hace de esta parroquia un verdadero hogar", señalaron en la invitación realizada a través de su página de Facebook.

El primer párroco fue el padre Ricardo Rivero y el año pasado lo sucedió el padre Leoncio Mamaní.

En la vasta jurisdicción la Eucaristía dominical se brinda los sábados, a las 19, en Los Manantiales y a las 20.30 en Pampa Blanca; los domingos a las 8 en La Ripiera, a las 9.30 en Aguas Calientes, a las 19 en Pozo Cavado y a las 20.30 en Puesto Viejo.