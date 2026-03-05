Barrio Belgrano: vecinos advierten problemáticas

Vecinos del barrio Belgrano alertaron a nuestro matutino sobre el grave estado de abandono que presenta el sector ubicado debajo del Puente Otero, sobre calle Juanita Moro, donde se formó un basural a cielo abierto.

Según señalaron, personas arrojan residuos de distinta índole de manera constante, lo que generó una importante acumulación de basura. Esta situación no solo afecta el lugar, sino que además constituye un foco infeccioso y un reservorio de insectos, lo que podría agravar problemáticas sanitarias vinculadas a enfermedades como el dengue y el chikungunya.

INTRANSITABLE EN ÉPOCAS DE LLUVIA

La problemática se vuelve más grave en los alrededores, en las calles que no poseen pavimentación. En épocas de lluvia, el acceso a los pasajes cercanos a la avenida Juanita Moro se torna prácticamente intransitable debido a la formación de pozos de gran profundidad.

La acumulación de agua no solo dificultan la circulación de vehículos y el paso de personas sino que también generan espacios propicios para la reproducción de mosquitos y larvas, incrementando el riesgo sanitario para los vecinos.

Frente al sector afectado se encuentra un polideportivo al que asisten diariamente niños y jóvenes del barrio. Sin embargo, vecinos denunciaron que el espacio presenta un gran deterioro, falta de mantenimiento y escasa iluminación.

Indicaron además que en la noche, el lugar se convierte en punto de reunión de personas con problemas de consumo, lo que genera preocupación y malestar en la comunidad. De este modo, un espacio destinado a la promoción del deporte y la vida saludable termina convirtiéndose en un ámbito que pone en riesgo la seguridad de niños y jóvenes.

POLIDEPORTIVO EN ABANDONO

De la misma manera, al ser un sector descuidado, presenta en sus márgenes, personas en situación de calle, viviendo allí, en carpas precarias en donde se alojan también personas en situación de consumo a diario.

Estas circunstancias no son situaciones aisladas, ya que anteriormente se habría visibilizado la problemática del barrio. El constante control policial colabora con las seguridad y a que la situación no evolucione a mayores. Sin embargo parece ser insuficiente cuando la problemática se transforma en un problema estructural que deviene de años de descuido e irresponsabilidad vecinal y de autoridades.