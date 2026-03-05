Feria 8M en Maimará por el Día Internacional de la Mujer

Al conmemorarse el próximo domingo el Día Internacional de la Mujer, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Maimará desarrollará en la jornada anterior, entre las 9 y 12.30 en la plaza San Martín, la Feria 8M.

La apertura de actividad será con un acto protocolar encabezado por la intendente Susana Prieto acompañada de Lourdes Navarro, presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género de la Provincia, y de Gabriela Méndez, directora de la Mujer, Género y Diversidad Sexual.

La exposición y comercialización de productos trabajados por emprendedoras del pueblo posee como objetivo visibilizar, fortalecer y acompañar el trabajo de las mujeres, reconociendo su aporte fundamental a la economía local, su capacidad creativa y el compromiso que ponen en cada uno de sus proyectos.

En ella el público asistente podrá admirar y adquirir trabajos en el rubro textil, creaciones, comidas regionales, pastelería, panadería artesanal, útiles escolares, indumentaria escolar, peluquería, jardinería, diseños, artesanías, utilitarios, entre otras elaboraciones propias y exclusivas.

Cada producto ofrecido reflejará esfuerzo y dedicación, y valor agregado único: el amor y la pasión con la que cada mujer crea. Además la feria será una oportunidad para adquirir regalos para la mujer, originales, hechos a mano y con identidad local, apostando al consumo consciente y al apoyo de los emprendimientos liderados por ellas.

A lo largo de la feria se dictará el taller Medicinal Floral, habrá stands informativos y de promoción a cargo del hospital Belgrano y Atención Primaria de la Salud; y se desarrollará un espectáculo musical con la participación de Alejandro Ocsa y Suya Machaca.