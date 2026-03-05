Dante Velázquez apostó por “Menos tierra, más asfalto”

En un discurso de alto impacto político, el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, anunció el mayor plan de pavimentación de la historia local, fustigó el estado de la ruta nacional 9 y ratificó su estrategia de "diplomacia municipal" para fortalecer la Zona Franca.

En una jornada marcada por la reafirmación de la identidad fronteriza, inauguró el Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante local dirigiendo su mensaje a la ciudadanía desde el salón de conferencias del Hotel de Turismo Municipal.

El mandatario presentó un balance del 2025 y trazó una hoja de ruta para el 2026 centrada en la infraestructura vial y el orden institucional. "La Quiaca es la puerta de la patria. El norte es origen", sentenció al inicio de su alocución, rechazando la idea de que la ciudad sea una periferia: "Somos puerta, frontera, conexión, punto de encuentro, de intercambio y de oportunidades", subrayó.

El fin de la "deuda histórica"

El eje central del discurso fue un ambicioso plan de obras. Velázquez fue categórico al anunciar que "la obra mayor de la historia de pavimento para La Quiaca está por llegar". El plan para 2026 incluye pavimento rígido, capa asfáltica y adoquinado, además de miles de metros de cordón cuneta y bacheo.

Uno de los puntos más celebrados fue el compromiso con la avenida León Gieco. "A pesar de lo que nos pasó con la avenida León Gieco, vamos a resolver el problema definitivamente con pavimento articulado", aseguró.

Para garantizar la transparencia, adelantó que las nuevas obras contarán con un "acta compromiso, convenio ya rubricado ante escribano para que se certifique que las obras se realizarán".

Además confirmó que el Complejo Cultural, un edificio icónico de más de 2.000 m² con un 90% de avance de obra, será inaugurado en abril. "Termino el complejo y empiezo con el asfalto", prometió, vinculando la inversión en cultura con el desarrollo urbano.

Ruta 9

Velázquez no eludió las críticas al Gobierno nacional por el abandono de la infraestructura federal de rutas nacionales. Al referirse al estado de la ruta nacional 9 fue contundente: "No se puede transitar ¿saben la cantidad de gente que ha reventado las cubiertas?".

El mandatario exigió un federalismo real, argumentando que "tiene que haber un Estado más presente con las regiones que parecieran más olvidadas". En ese sentido, destacó que el municipio decidió absorber obras abandonadas por Nación porque "las necesidades de nuestros vecinos no pueden esperar".

El modelo Iquique

El intendente Dante Velázquez dedicó un tramo importante de su discurso a explicar su estrategia internacional. Recordó la firma de convenios de hermandad con ciudades como Tupiza, Tarija, Potosí y Uyuni (Bolivia) e Iquique (Chile), que tuvieron el objetivo de posicionar a La Quiaca como un competidor logístico regional.

"Habrá que empezar a darle valor a lo que significa La Quiaca porque vamos a animarnos a competir", señaló, trazando una comparación con el desarrollo de la zona franca chilena: "Así nació la Zofri de Iquique, nació como algo chiquitito y hoy es lo que es, y eso es lo que pretendemos para La Quiaca", afirmó el jefe comunal.

Transparencia

En lo administrativo, informó que el municipio fue auditado para rendir cuentas sobre el uso de los impuestos. Su filosofía de gestión se resume en una frase: "Sin cuentas claras no hay obra grande".

También mostró una faceta sensible al abordar la situación de los trabajadores municipales, mencionando casos de empleados próximos a jubilarse con categorías mínimas: "¿Cuánto van a ganar?, ¿dos pesos?", tras lo cual anunció medidas para corregir estas asimetrías salariales.

Al cerrar su intervención, hizo un llamado a la cohesión social frente a la polarización política: "Celebremos la mesa del diálogo, no caigamos en el fundamentalismo y que viva la unidad en la divergencia, en la pluralidad", concluyó, marcando el inicio de un año que promete ser bisagra para la "frontera viva" del país.