Palpalá conmemora el 8M con acciones colectivas

Como cada 8 de marzo, la ciudad de Palpalá se prepara para una jornada de profunda reflexión y visibilización de las luchas por la igualdad. En sintonía con las directrices de ONU Mujeres para este 2026, el municipio ha diseñado un cronograma de actividades que busca transformar los principios de equidad en acciones concretas para la comunidad.

El acto central y protocolar tendrá lugar este viernes 6 de marzo a las 11 en el Centro Cívico, marcando el inicio formal de una agenda que, según informaron las autoridades, no se limitará a una sola fecha, sino que abarcará diversas intervenciones territoriales durante todo el mes.

Una agenda inclusiva

La programación busca alcanzar a mujeres de distintos sectores y realidades. Entre los hitos destacados de la semana se encuentran el próximo martes 10, de 9 a 12.30 en la Casa de la Cultura, se llevará a cabo una jornada sobre "Salud Sexual y Reproductiva". La misma está dirigida a adolescentes, mujeres y masculinidades, promoviendo una mirada integral de la salud.

El viernes 13, en el CIC del barrio Canal de Beagle, se realizará un agasajo especial para las mujeres que integran el grupo TEA "Corazones Azules", reconociendo su labor y entrega diaria.

Hacia finales de marzo, la agenda se trasladará a las zonas rurales de Palpalá, garantizando que las políticas de género lleguen a cada rincón del departamento.

Derechos esenciales

Mariela Caiguara, directora de Paridad y Género, subrayó la importancia de mantener estas políticas activas frente a un contexto nacional complejo. "Los derechos de las mujeres son, en esencia, derechos humanos. A diferencia del ámbito nacional, donde no existen dispositivos ni ministerios dedicados a estas políticas, en la provincia y en el municipio seguimos trabajando de manera constante" , afirmó.

Caiguara destacó que la gestión del intendente Rivarola ha priorizado desde sus inicios el bienestar de la familia, las mujeres y las infancias. Además, recordó que la provincia cuenta ahora con un respaldo institucional mayor, tras la reforma que otorgó rango constitucional al Consejo Provincial de la Mujer.

Espacios de apoyo

Más allá de las celebraciones, el municipio recordó que en el Centro Cívico funcionan de manera permanente la Coordinación de la Mujer, el área de Diversidad y un Centro de Violencia dependiente del Consejo Provincial. Estos espacios brindan asistencia técnica, contención psicológica y asesoramiento legal diario.

"Las actividades no son solo un homenaje, sino una invitación a la acción colectiva" , concluyó Caiguara, posicionando a Palpalá como un referente regional en la ejecución de políticas públicas locales que impactan directamente en la vida de las mujeres.