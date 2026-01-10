Quiaqueños celebran hoy el Mini Carnaval

Hoy en La Quiaca se celebrará el 39º aniversario del Mini Carnaval del Grupo Juvenil del Club Social de la localidad fronteriza.

Cuenta la historia que en el año 1987 integrantes de esa agrupación, en su mayoría estudiantes, lamentaban no quedarse a disfrutar el carnaval quiaqueño. Entonces uno de los integrantes, Jaime Cabana, propuso realizar a lo que se denominó en aquel año el Carnaval Chico.

La propuesta se basaba en dividir en pequeños grupos a los integrantes del grupo juvenil y representar a través de la vestimenta y la música a comparsas características de la ciudad. Las primeras representadas fueron Los del 900, Los chipas, Los Che Be Che, Barreños, Unión Criolla y otras.

Hasta la década del 2000 esta fiesta se realizaba en la sede del Club Social, con el tiempo muchos jóvenes de distintos barrios de la ciudad empezaron a participar de esta fiesta superando ampliamente la capacidad del Club.

A partir de ahí es que la celebración comenzó a realizarse en un edificio ubicado al frente, en la avenida Sarmiento esquina 25 de Mayo.

DIVERSIÓN | JÓVENES CON SU PICARDÍA, REPRESENTANDO A LAS INSTITUCIONES CARNAVALERAS DE LA QUIACA.

Presencia exclusiva

Una característica de este festejo, es que las comparsas participantes solo se presentan para dicho festejo movilizando a la ciudadanía y provocando un gran impacto turístico con repercusiones hasta donde uno vaya a saber.

Desde entonces quienes administraron el municipio quiaqueño acompañaron la actividad con distintos aportes, entendiendo que el grupo juvenil del Club Social dejó una gran contribución cultural en enero para su querida ciudad.