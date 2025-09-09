Más de 200 vehículos varados en Jama por el cierre del paso fronterizo

A pesar de que el sol salió en el lado argentino, la situación en la cordillera es crítica. Las autoridades chilenas sostienen la inhabilitación del paso hasta que mejoren las condiciones en la ruta, lo que genera una larga fila de vehículos en la localidad de Jama.

El Complejo Fronterizo de Jama permanece cerrado desde el viernes pasado, dejando a más de 200 camiones varados en la zona. La interrupción se debe a las severas condiciones climáticas en el lado chileno de la frontera, donde la Ruta 27 se encuentra intransitable por la acumulación de nieve a partir del kilómetro 53.890.

El cierre provocó una situación de emergencia para los transportistas, muchos de los cuales llevan varios días a la espera de que la ruta sea despejada.

Fuentes del Ministerio del Interior de Argentina informaron que están en permanente contacto con sus contrapartes chilenas para monitorear la situación y coordinar las acciones necesarias. Se espera que los trabajos de despeje de la nieve se intensifiquen en las próximas horas, aunque no hay una fecha estimada para la reapertura total del paso. Mientras tanto, se recomienda a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso para prevenir mayores complicaciones en la ruta.

La situación es un recordatorio de los desafíos que presenta el invierno en la alta montaña, y cómo las condiciones meteorológicas pueden alterar significativamente el comercio y el transporte internacional. La coordinación entre ambos países es crucial para garantizar la seguridad de los viajeros y la rápida normalización del tránsito en una de las rutas más importantes que conectan a Argentina con Chile.