Falleció reconocido abogado previsional

Pedro Octavio Figueroa fue una de las figuras políticas preponderantes en la década el 90 en la provincia, en principio, junto al Movimiento Popular Jujeño (MPJ) y luego con la conformación del Movimiento de Renovación Cívica (Moreci). En este último tiempo alzo las banderas de la defensa de los derechos de uno de los sectores más vulnerados en nuestro país: los jubilados. Ayer, lunes 8 de septiembre se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

Su hijo Pedro Octavio Figueroa, lo recordó y destacó su trabajo y trayectoria en el ámbito político y previsional de nuestra provincia. En los últimas décadas, supo explayarse sobre los temas del sector como columnista especializado en distintos medios de comunicación.

Como político tenía una capacidad innata en la actividad parlamentaria que lo llevo a ocupar cargos como diputado provincial y diputado nacional en dos oportunidades entre 1989 y 1997. Así mismo, fue candidato a gobernador en 1991 y candidato a vice gobernador en 1997.

Pedro Octavio Figueroa "fue un referente jujeño en temas previsionales, cuyo análisis abarcó desde leyes locales y nacionales hasta la operatividad y justicia del sistema jubilatorio", apuntó su hijo. Con su voz experta, reflexionó sobre equidad, transparencia y la necesidad de políticas sostenibles que favorezcan a los jubilados. "No era un mero comentarista, su análisis del sistema previsional era crítico, riguroso y técnico, dirigido especialmente a señalar injusticias y distorsiones que afectaban a los jubilados", agregó Figueroa.

Pedro Octavio Figueroa dejo una profunda huella en el ámbito jurídico y previsional. Destacando su legado como defensor de los derechos de los jubilados y crítico constructivo de las políticas públicas.

La familia informó que sus restos serán inhumados hoy a las 13 en el cementerio El Solar. El servicio exequial se realiza en la casa de duelo de Ramírez de Velazco 137 sala 1.