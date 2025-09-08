Palpalá: Apoyan a emprendedores con más de $1.800.000 en financiamiento

Desde el área de Fortalecimiento Pyme del Instituto Municipal de Desarrollo, brindó apoyo financiero a varios emprendedores de Palpalá, a través de importantes líneas de créditos, como “Fondo de Fomento” y “Microbanco”, en un total de 1.800.000 de pesos. Además, el área ofrece asesoramiento para apuntalar el desarrollo de los emprendedores independientes, como factor del crecimiento de la economía y generador de mano de obra local.

Desde el área de Fortalecimiento Pyme del Instituto Municipal de Desarrollo, brindó apoyo financiero a varios emprendedores de Palpalá, a través de importantes líneas de créditos, como “Fondo de Fomento” y “Microbanco”, en un total de 1.800.000 de pesos. Además, el área ofrece asesoramiento para apuntalar el desarrollo de los emprendedores independientes, como factor del crecimiento de la economía y generador de mano de obra local.

En este marco, Víctor Hugo Rojas, emprendedor de un Salón de Eventos, de Fiesta y Restaurante, dijo que “en realidad ya es la tercera vez que recibimos el préstamo, así que estamos muy agradecidos al municipio y al Intendente que nos brinda un crédito prácticamente cada año, y que es una muy buena ayuda para nosotros. Recomiendo a la gente o los emprendedores que tengan inquietud preguntar acá en el Instituto Municipal de Desarrollo, que les van a dar posibilidades de obtener el crédito para su negocio o emprendimiento”, indicó.

Luego, prosiguió diciendo: “Tengo mi propio emprendimiento que es un Salón de Eventos, de fiesta o restaurante, y el préstamo nos sirve como ayuda para comprar los insumos que uno necesita en forma urgente. Los intereses son bajísimos y los tramites son muy simples, por lo que la gente que tiene un emprendimiento debería solicitar esta ayuda económica al municipio, que sirve muchísimo”.

“Actualmente, en los bancos los prestamos tienen una tasa de interés elevada, en cambio en el municipio los intereses son bajísimos y conforme vayamos cancelando en tiempo y en forma, se renueva el préstamo con un monto más elevado 200, 300, 400 mil y así sucesivamente, de acuerdo a cómo vas devolviendo con los pagos mensuales”, completó.

Por su parte, Juan Amaya, propietario de una Santería, destacó que “este es el tercer año que estamos renovando el préstamo. Muchas gracias al Instituto de Desarrollo y al intendente Rivarola por apoyar mi iniciativa laboral. Esta me parece una muy buena iniciativa, la de apoyar a la gente que tenga interés en emprender alguna actividad laboral, para sustento familiar o para venta al público”.

Referente a los requisitos para acceder a los créditos, Amaya señaló que “son muy simples y después a medida que fuimos cancelando los préstamos, nos fueron ofreciendo la renovación del mismo. Esto es de bastante ayuda porque la situación de la provincia y del país está muy difícil para todos, y con estos préstamos uno puede sostenerse, comprar más mercadería, y después ir generando dinero para cancelar las cuotas mensuales que son mínimas considerando las tasas de interés actuales que tienen los bancos. Que la gente se acerque, se anima a emprender, que se acerque al municipio que los van a asesorar en los trámites que deben realizar, y eso facilita muchísimo”, finalizó.

Para más información dirigirse al área de Fortalecimiento Pyme, ubicado en el casino General San Martín, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.