Conductor con 1,69 de alcohol atropelló a tres motociclistas

Un automovilista que circulaba con 1,69 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), atropelló a una moto con tres ocupantes en el puente que une el camino a Río Blanco con la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del barrio capitalino de Alto Comedero. El único herido fue trasladado al hospital "Pablo Soria" de la capital.

El incidente vial sucedió días pasados por la noche, en momentos que una moto marca Honda de 150 cc. de cilindrada circulaba con tres ocupantes por el camino a Río Blanco en sentido norte-sur, con dirección a la capital provincial.

En ese contexto, alrededor de las 20.10, por causas que son motivo de investigación los motociclistas fueron impactados por una camioneta Ford Ecosport, en cercanías de la estación de servicio de GNC.

A raíz de lo sucedido, los tres ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica, mientras que el automovilista frenó su desplazamiento. Además, minutos más tarde se constituyó el personal médico del Same con dos ambulancias para asistir en el lugar a los heridos.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, el conductor de la moto fue el único trasladado al hospital "Pablo Soria", en donde se le diagnosticó politraumatismos y fractura en la pierna izquierda.

También arribaron al escenario del hecho los efectivos de la Seccional 23° y de Seguridad Vial. Estos últimos le practicaron el control de alcoholemia correspondiente a ambos conductores. De esta manera, se supo que el motociclista resultó negativo, mientras que el automovilista dio 1,69 g/l.

Ante las situaciones narradas, los agentes se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que Criminalística realice las pericias correspondientes para conocer las causales del incidente, que se secuestren los vehículos protagonistas y que se demore al automovilista, quien fue trasladado a la Seccional 23° de la ciudad de Palpalá.

Finalmente, los uniformados consultaron con el Departamento Contravencional, desde donde se dispuso que se labre un acta por infracción al hombre que conducía la camioneta.