El dólar se disparó $45 y se desplomaron las acciones

Los mercados financieros operaron ayer en un clima de alta tensión, luego de la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Los movimientos del día reflejaron un ajuste inmediato en el dólar minorista y mayorista, que aunque no cerraron en máximos, treparon entre 3% y 4%, mientras que Wall Street marcó bajas generalizadas de hasta el 24,4% en los ADR argentinos. La plaza local en Buenos Aires operó con fuertes descensos: el S&P Merval restó 13,3% en pesos, en 1.732.924 puntos, un piso desde el 8 de octubre de 2024.

Los mercados financieros operaron ayer en un clima de alta tensión, luego de la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Los movimientos del día reflejaron un ajuste inmediato en el dólar minorista y mayorista, que aunque no cerraron en máximos, treparon entre 3% y 4%, mientras que Wall Street marcó bajas generalizadas de hasta el 24,4% en los ADR argentinos. La plaza local en Buenos Aires operó con fuertes descensos: el S&P Merval restó 13,3% en pesos, en 1.732.924 puntos, un piso desde el 8 de octubre de 2024.

Los bonos Globales regidos por la Ley de Nueva York también mostraron caídas significativas. El desplome de los títulos públicos en dólares incrementó el riesgo país de Argentina a la zona de los 1.000 puntos básicos por primera vez desde el 24 de octubre de 2024.

El dólar minorista cerró ayer en $1.425. Fue una escalada de $45 en una sola rueda (+3,2%), aunque ajustó a la baja tras alcanzar los $1.460 durante la apertura. Así y todo, fue el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En el mercado mayorista, las operaciones finalizaron a $1.422 por dólar, tras haber operado en un máximo de $1.450 y cerca del techo de la banda de libre flotación, en los $1.475. El ajuste inmediato del tipo de cambio formal acompañó el nuevo contexto político tras las elecciones provinciales.

La atención también se centró en el desempeño de los papeles argentinos en Nueva York. Con la apertura de Wall Street, los ADR profundizaron las pérdidas en medio de un escenario marcado por ventas en bancos y energéticas. Grupo Galicia cedió 23,6%; Banco Francés, un 24,4%; Supervielle, 24%, y Banco Macro, un 23,5 por ciento. Los papeles de YPF retrocedieron un 15,3% en Nueva York, a US$26,10, piso desde el 9 de abril.

"Estos resultados parecen aumentar la probabilidad de un escenario bajista central en el que el mercado cuestiona la posibilidad de que continúen las reformas y aumenta la incertidumbre en torno a las futuras fuentes de financiamiento externo", comunicó a sus clientes Morgan Stanley en una nota.

Más allá de que el propio Javier Milei reconoció la derrota, ratificando el rumbo económico pero asumiendo cambios políticos hacia las legislativas en todo el país a finales de octubre, sorprendió el diferencial de unos 13,7 puntos en los cómputos finales provinciales, un bastión del opositor partido peronista.

"Con el resultado electoral es más probable que el Gobierno redoble la apuesta antes que un cambio de gabinete o políticas. Por tanto, es de esperar que haya más intervención en el dólar, futuros y suba de tasas. La transición a octubre promete ser turbulenta", aventuró Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.