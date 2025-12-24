Bernis saludó a la Cámara de la Construcción

El vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis, asistió al brindis de cierre del 2025 organizado por la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Jujuy (Camarco), donde autoridades y empresarios del sector realizaron un balance de lo realizado durante este año y expusieron las proyecciones para el 2026.

Nicolás Benicio, presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, señaló que el tradicional encuentro tuvo como objetivo "realizar un balance institucional de lo que fue el año, reencontrarnos con las empresas y compartir con funcionarios invitados el desarrollo de las acciones realizadas, los proyectos concretados, los que no se lograron y los desafíos que nos planteamos para el 2026".

Asimismo se refirió a las perspectivas para el próximo año y destacó que "el objetivo principal es profundizar la articulación entre el sector público y el privado, sosteniendo dos posiciones que se necesitan mutuamente para trabajar, construir, desarrollarnos y fortalecer a la provincia".

Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Jujuy, Luciano Bellomo remarcó que el agasajo se realiza todos los años para reencontrarse, hacer un balance de lo positivo y lo negativo, y analizar las proyecciones para el año venidero.

Al evaluar el 2025, sostuvo que "veníamos de un 2023 muy duro, el 2024 mostró una leve recuperación con señales más claras sobre el rumbo a seguir, y durante 2025 muchas empresas lograron acceder a obras, lo cual fue muy positivo para la provincia", a la vez expresó sus expectativas favorables para el 2026.

Respecto a los principales desafíos a futuro, subrayó que uno de los temas más importantes es el Corredor Bioceánico Capricornio, "una mega obra en la que el Gobierno está trabajando intensamente y que será verdaderamente revolucionaria para Jujuy".

Finalmente, enfatizó que "somos empresas jujeñas que queremos trabajar en Jujuy, y para eso es fundamental que seamos un equipo, acompañando la conducción del gobernador y aportando desde nuestro lugar al desarrollo provincial".