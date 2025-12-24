Jujuy se consolida como uno de los más destacados destinos argentinos

Jujuy ya no es solo una opción de paso, es un destino final que rompe récords. Durante el último año, la provincia alcanzó la cifra histórica de más de 1.500.000 turistas recorriendo sus paisajes. Este número representa un crecimiento acumulado del 56% desde el año 2015, consolidando una política de estado que ha transformado al turismo en uno de los pilares de su economía.

Un año de galardones y posicionamiento global

El 2025 ha sido el año de la consagración internacional para Jujuy. A la reciente certificación Starlight por la calidad de sus cielos para el astroturismo, se sumaron hitos como el premio de la UNESCO obtenido por el fotógrafo local Gianni Bulacios, quien destacó el patrimonio inmaterial jujeño ante el mundo. Estos reconocimientos no son casualidad: la provincia hoy ocupa el primer puesto en llegada de turismo internacional dentro de su región , atrayendo principalmente a viajeros de Brasil, que representan el 18% de sus visitas extranjeras , seguidos por Francia y España.

Los números del boom: más tiempo y más gasto

El perfil del visitante ha cambiado. El turista ya no se queda solo una noche; la estadía promedio subió a 2,89 días , lo que significa un crecimiento del 69% en el tiempo de permanencia. Esto impactó directamente en los pernoctes totales, que superaron los 4 millones en 2025, un salto impresionante del 150% respecto a una década atrás.

Este flujo de personas generó un impacto económico superior a los 315 millones de dólares. Hoy, el turismo representa el 7% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Jujuy y es el motor de 28.000 puestos de trabajo directos e indirectos para los jujeños.

Conectividad: la clave del éxito

Para que Jujuy se consolide, la conectividad aérea fue fundamental. La provincia pasó de tener 19 frecuencias semanales a un total de 48 frecuencias actuales. Con un aeropuerto completamente renovado que sumó tecnología, servicios y una nueva torre de control , la ocupación anual de los vuelos se mantiene en un sólido 80%.

Tanto Aerolíneas Argentinas como Flybondi operan 21 vuelos semanales cada una conectando con Buenos Aires , a los que se suman las rutas hacia Córdoba y la conexión internacional con Paraguay a través de Paranair.

Qué buscan los turistas en Jujuy

El 91% de los viajeros llega por ocio, vacaciones y recreación. El interés se divide en tres grandes pilares:

Naturaleza: El 44% busca el contacto con los paisajes únicos de la Quebrada, los Valles y las Yungas.

Cultura: Un 31% llega atraído por las tradiciones y la historia viva de sus pueblos.

Gastronomía: El 20% restante se enfoca en la experiencia de sabores regionales que hoy es vanguardia en el país.

Con una tasa de ocupación hotelera que promedia el 54% anual, y picos mucho más altos en las regiones de la Quebrada, Jujuy se despide de 2025 como el destino que logró "romper la estacionalidad" y se prepara para un verano 2026 con expectativas de ocupación total.