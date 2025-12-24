Lali anunció de su primer show en River

La consagrada artista Lali Espósito anunció su primer concierto en el estadio de River Plate para el 6 de junio de 2026, luego de un 2025 de récords históricos en el que la cantante llenó cinco estadios de Vélez de forma consecutiva.

La venta de entradas comenzará este viernes a las 11:00, a través del sitio oficial allaccess.com.ar. Según se informó oficialmente, será una instancia de preventa y, una vez agotada, se habilitará la venta general para el público.

Bajo la consigna “Lali atiende al demonio en River”, la compositora selló el vínculo con sus seguidores al confirmar el show en el Monumental. Tras convocar a más de 200.000 personas en sus presentaciones de Liniers, la artista decidió apostar por un despliegue de gran escala en Núñez.

“La fiesta del pop se apodera de River”, anticipó la cantante en sus redes sociales, donde también se dirigió a sus fanáticos como “endemoniados” y definió este paso como un sueño compartido que busca superar todo lo realizado anteriormente.

Cifras de un año consagratorio y expansión global

El desembarco en River Plate corona un 2025 en el que la intérprete alcanzó el Top 5 Global de Spotify con su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, trabajo que superó las 140 millones de reproducciones.

A nivel internacional, su gira sumó más de 350.000 asistentes en presentaciones realizadas en Argentina, Uruguay y España. El impacto de su figura se extendió además al terreno audiovisual con el estreno en Netflix del documental “LALI: La que le gana al tiempo”, que retrata su proceso de transformación artística.

Reconocimientos y liderazgo en la industria

La vigencia de la artista quedó ratificada recientemente al convertirse en la máxima ganadora en la historia de los Premios Gardel, acumulando un total de 13 estatuillas. Este récord destaca su visión creativa y su capacidad de convocatoria, elementos que la organización del evento considera clave para este nuevo desafío en el estadio de mayor capacidad de Argentina.

