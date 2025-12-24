27°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Barrio Malvinas Argentinas
Navidad
Navidad
Abra Pampa
Historias de superación
no navidad
Gobierno de Jujuy
Ecos de la copla
Verano 2026
Barrio Malvinas Argentinas
Navidad
Navidad
Abra Pampa
Historias de superación
no navidad
Gobierno de Jujuy
Ecos de la copla
Verano 2026

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Fiestas de fin de año

Conocé hasta que hora habrá servicio de colectivos hoy

Si tenes pensado viajar hoy, miércoles 24 de diciembre, o mañana, presta atención a los últimos servicios de cada zona para no quedarte sin transporte.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 12:00

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Fin de Año, se han establecido horarios especiales para el transporte de media distancia en la provincia.

Si tenes pensado viajar hoy, miércoles 24 de diciembre, o mañana, presta atención a los últimos servicios de cada zona para no quedarte sin transporte.

 Zona Ramal (San Pedro, Ledesma, Yuto)

Estado del Servicio24 de diciembre los servicios serán normales hasta las 22.10, mientras que mañana el servicio será intermitente.

Salidas a Yuto desde las 10 de la mañana.

Zona Diques y Valles (Perico, El Carmen, Monterrico)

Mañana no  habrá servicios en ninguna de estas líneas.

Las últimas salidas de hoy: La Mendieta: 17.45, La Almona: 18. Aguas Calientes: 18.20. El Carmen y Monterrico: 20. Perico: 20.30

Zona Norte (Quebrada y Puna)

Tanto hoy como el 31 a Purmamarca (Pueblo)19.45. A partir de las 17. A La Quiaca (Panamericano) 23.15 .

Mañana a partir de las 17 horas se reanuda el servicio de transporte

Se recomienda siempre consultar en boletería: Ante la posibilidad de cambios de último momento por parte de las empresas, se recomienda llegar con tiempo a la terminal.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD