Conocé hasta que hora habrá servicio de colectivos hoy

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Fin de Año, se han establecido horarios especiales para el transporte de media distancia en la provincia.

Si tenes pensado viajar hoy, miércoles 24 de diciembre, o mañana, presta atención a los últimos servicios de cada zona para no quedarte sin transporte.

Zona Ramal (San Pedro, Ledesma, Yuto)

Estado del Servicio24 de diciembre los servicios serán normales hasta las 22.10, mientras que mañana el servicio será intermitente.

Salidas a Yuto desde las 10 de la mañana.

Zona Diques y Valles (Perico, El Carmen, Monterrico)

Mañana no habrá servicios en ninguna de estas líneas.

Las últimas salidas de hoy: La Mendieta: 17.45, La Almona: 18. Aguas Calientes: 18.20. El Carmen y Monterrico: 20. Perico: 20.30

Zona Norte (Quebrada y Puna)

Tanto hoy como el 31 a Purmamarca (Pueblo)19.45. A partir de las 17. A La Quiaca (Panamericano) 23.15 .

Mañana a partir de las 17 horas se reanuda el servicio de transporte

Se recomienda siempre consultar en boletería: Ante la posibilidad de cambios de último momento por parte de las empresas, se recomienda llegar con tiempo a la terminal.