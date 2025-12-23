Rescataron a dos personas camino a la cascada de Santuyoc

Personal del cuerpo de Bomberos llevó a cabo un rescate en la noche del lunes en la localidad de Bárcena, tras ser alertados sobre dos personas atrapadas en el camino hacia la cascada de Santuyoc.

Los afectados, dos turistas oriundos de la provincia de Salta, se vieron imposibilitados de cruzar un cauce de río debido al repentino aumento y la fuerza de la corriente, quedando aislados en una zona de difícil acceso.

Ante la situación, los equipos de rescate se desplazaron al lugar y, evaluando las condiciones, decidieron emplear técnicas de altura para la operación. Mediante un sistema de tirolesa y el uso de herramientas especializadas, lograron asegurar y trasladar a ambas personas, una por una, hasta la margen segura del río.

La maniobra, que requirió precisión y coordinación dada la oscuridad y el terreno, culminó con éxito. Los dos salteños fueron rescatados sin reportar lesiones de consideración, recibiendo apenas asistencia médica básica en el sitio como medida de precaución antes de poder retirarse por sus propios medios.

Este incidente recuerda la importancia de extremar las precauciones al transitar por senderos y atractivos naturales, especialmente en épocas donde las condiciones de los cursos de agua pueden cambiar abruptamente. Se recomienda a los excursionistas informarse sobre el estado de los caminos, evitar cruzar ríos con corriente fuerte y, en lo posible, realizar estas actividades en compañía de guías autorizados.