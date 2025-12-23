Tercer parte médico de Cristina Kirchner: seguirá internada

El Sanatorio Otamendi difundió este martes el tercer parte médico sobre el estado de salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada tras haber sido intervenida quirúrgicamente el sábado pasado.

Según el informe oficial , la paciente “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, y se encuentra bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre.

Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente.

Fernández de Kirchner fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado, luego de presentar un cuadro compatible con apendicitis, confirmado por los estudios médicos correspondientes. Desde entonces, el sanatorio viene informando su evolución a través de partes médicos oficiales.